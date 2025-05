Und was passiert dann?

Bei langjährigem Sozialhilfebezug kommt es zu Rückstufungen und Wegweisungen. Rückstufungen von C- auf B-Ausweise kommen vor. Wegweisungen auch, aber seltener. Nicht zu unterschätzen ist aber der Druck, den das Migrationsamt mit seinen stetigen Mahnbriefen ausübt. Ausländerinnen und Ausländer leben in ständiger Angst, ausgewiesen zu werden.