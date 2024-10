Unfall auf der Autobahn – was tun?

Kurz vor Mitternacht im Februar 2023, es ist stockdunkel und schüttet wie aus Kübeln. Auf der Autobahn A1 ist viel los, die Sicht schlecht. Die roten Rücklichter spiegeln sich auf dem nassen Asphalt. Stefan Allenbach (Name geändert) beschleunigt seinen BMW auf der Einfahrt in Zürich-Seebach in Richtung St. Gallen. Er hatte einen langen Tag und will nur noch nach Hause.