Vollmacht, ohne schreiben zu können?

Frage einer Leserin: Meine 87-jährige Tante ist länger im Spital. Sie zittert stark und kann nicht mehr schreiben. Wie kann sie mir eine Vollmacht geben?

Antwort von Helena Ott, Fachbereich Staat:

Um für die Tante während des Spitalaufenthalts und der Reha die nötigen Geschäfte zu erledigen, brauchen Sie eine Generalvollmacht oder Spezialvollmachten. Dafür reicht die sogenannte einfache Schriftlichkeit, also ein Vertrag mit Unterschrift.

Weil Ihre Tante aber nicht mehr unterschreiben kann, kann sie keine Vollmacht ausstellen. Deshalb muss ihr Wille von einer Notarin oder einem Notar beglaubigt werden. Da Ihre Tante im Moment auch nicht zu einer solchen Person gehen kann, muss diese zu ihr kommen.

Prüfen Sie aber zuerst, wofür Sie die Vollmacht brauchen. Gerade Banken oder die Post verlangen oft, dass man ihre eigenen Vollmachtsformulare benutzt. Danach wenden Sie sich an eine Notarin oder einen Notar, der die Vorlage erstellt und die Urkunde im Spital beglaubigt.