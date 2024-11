Sogar Knorpel sollten «regeneriert» werden

So pries der Arzt in einem auf Youtube aufgeschalteten Werbevideo vom September 2019 die Injektionen mit aufbereiteten Stammzellen nicht nur für Anti-Aging-Therapien an. Er versprach, der Körper werde durch die Therapie gesamthaft jünger und besser funktionsfähig («Make your body in total younger and better working»). Der Körper könne dank der Behandlung Knorpel «regenerieren». Zum Beispiel in einem Knie mit Arthrose, indem er Stammzellen aus dem entnommenen Gewebe ins Knie injiziere. «Nach einem halben Jahr haben Sie wieder eine glatte Knorpeloberfläche.»