Die Toppharm-Apotheke Paradeplatz in Zürich liegt an bester Lage für ein zahlungskräftiges Publikum. Trotzdem war es Inhaber Lorenz Schmid ein Anliegen, seiner Kundschaft günstige Arzneimittel zu besorgen. Er importierte für Stammkunden während mindestens sieben Jahren illegal grössere Mengen der Potenzmittel Cialis und Tadalafil aus Deutschland. So steht es in einer rechtskräftigen Strafverfügung der Heilmittelbehörde Swissmedic, die dem Beobachter vorliegt.