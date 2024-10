Jeder Eintritt in die Notfallstation verursacht im Schnitt Kosten von 458 Franken, zeigt eine neue Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan. Diese Zahl ergibt sich aus Berechnungen für das Jahr 2022 – in dem sich die Kosten für die medizinische Versorgung in Notfallstationen auf über eine Milliarde Franken beliefen. Ein Rekord.