Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider will die Kostenexplosion mittels Dialog bremsen, am runden Tisch, wie sie gegenüber dem Beobachter sagt. Geklappt hat das bislang nicht. Der «tarifpartnerschaftliche» Austausch zeitigte gut klingende Medienmitteilungen. In der Sache änderte sich wenig.