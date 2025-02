Das sehe ich nicht so. Die Prämienzahlenden und die Patientinnen werden immer einbezogen. Sie können als Bürgerinnen und Bürger an der Urne abstimmen, etwa wenn es um die Spitalplanung in ihrem Wohnkanton geht. Sie können auch ihre Krankenkasse frei wählen. Neu habe ich auch die Patientenorganisationen mit an den runden Tisch zur Kostendämpfung geholt, damit sie ihre Sichtweise einbringen können. Wir müssen gemeinsam die Kosten in den Griff bekommen. Denn die Prämien steigen letztlich, weil die Kosten steigen.