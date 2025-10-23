In den letzten 25 Jahren haben sich die Krankenkassenprämien mehr als verdoppelt. Familien, Alleinerziehende und Pensionierte geraten zunehmend unter Druck. Der Beobachter hat in den vergangenen zwölf Monaten akribisch recherchiert und aufgezeigt: Die Kosten steigen nicht nur bei grossen Eingriffen, sie summieren sich auch im Kleinen. Und die zentralen Entscheide fallen dort, wo die Prämienzahlenden keinen Einfluss haben.