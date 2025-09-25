Graber – die in Wirklichkeit anders heisst – will sich Hilfe und Beratung holen. Sie kontaktiert die Praxisleitung. Doch die antwortet nicht. Die Krankenkasse erklärt sich für nicht zuständig. Die Rechtsschutzversicherung sagt, die Beträge seien zu klein, um ein Verfahren zu eröffnen. Der Kantonsarzt schliesslich empfiehlt – sich an die Krankenkasse zu wenden. «Überall lief ich auf. Ich war wütend und fühlte mich ohnmächtig», sagt sie zum Beobachter.