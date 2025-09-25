Martina Graber kann es kaum glauben. Obwohl sie vor einem Jahr ihre Hausarztpraxis gewechselt hat, schickt ihr die alte Praxis immer wieder Rechnungen. Es geht um kleine Beträge von 10 bis 70 Franken. Aber wofür, ist ihr völlig unklar. Mal ist von «Aktenstudium» die Rede, mal von «Instruktion von Selbstmessungen». Eine bereits bezahlte Salbe wurde nochmals verrechnet.
Graber – die in Wirklichkeit anders heisst – will sich Hilfe und Beratung holen. Sie kontaktiert die Praxisleitung. Doch die antwortet nicht. Die Krankenkasse erklärt sich für nicht zuständig. Die Rechtsschutzversicherung sagt, die Beträge seien zu klein, um ein Verfahren zu eröffnen. Der Kantonsarzt schliesslich empfiehlt – sich an die Krankenkasse zu wenden. «Überall lief ich auf. Ich war wütend und fühlte mich ohnmächtig», sagt sie zum Beobachter.