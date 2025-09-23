Beobachter-Petition: Prämienzahlende an den Verhandlungstisch!

Die Krankenkassenprämien steigen ungebremst. Das liegt auch daran, dass die Entscheidungen über Preise und Tarife im Gesundheitswesen hinter verschlossenen Türen fallen. Dort sitzen Krankenkassenvertreter, Ärzte- und Spitalverbände – aber nicht die Menschen, die die Rechnung zahlen. Also wir alle.

Der Beobachter will das ändern. Deshalb lancieren wir eine Petition mit einer einfachen, aber entscheidenden Forderung: Prämienzahlende an den Verhandlungstisch!

Dafür braucht es Ihre Unterstützung. Unterschreiben Sie die Petition, motivieren Sie auch Freundinnen und Freunde, Bekannte, Kollegen und Nachbarn mitzumachen. Machen Sie nicht die Faust im Sack. Handeln Sie. Gemeinsam mit uns. Jede einzelne Unterschrift ist ein Signal an Politik und Tarifpartner: Wir lassen uns nicht länger ausschliessen. Zusammen können wir Druck aufbauen – für mehr Fairness, mehr Transparenz und ein Gesundheitswesen, das sich alle leisten können.

Gegen diesen Anstieg braucht es jetzt Ihre Unterschrift:

Jetzt unterschreiben.