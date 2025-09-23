«Faire Prämien jetzt!» – kommen auch Sie an unsere Tagung
Jahr für Jahr steigen die Prämien. An der Tagung «Faire Prämien jetzt!» zeigen wir Ihnen, wie Sie sich wehren können, und sprechen über Lösungen. Sie sind herzlich eingeladen – am 30. Oktober im Kursaal Bern.
Die steigenden Krankenkassenprämien bringen viele Haushalte an ihre Grenzen. Doch es gibt Lösungen. Darüber wollen wir am Donnerstag, 30. Oktober 2025, an der grossen Tagung «Faire Prämien jetzt!» im Kursaal Bern diskutieren. Gastgeber sind der Beobachter und der Patienten- und Konsumentendachverband Pro Salute.
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten sprechen wir über Ideen, wie unser Gesundheitssystem gerechter, transparenter und bezahlbarer werden kann – aus der Sicht derer, die es finanzieren: der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler.
Wir haben ein spannendes Programm aus Workshops und Referaten für Sie zusammengestellt:
- Felix Wettstein (Pro-Salute-Präsident und Grünen-Nationalrat) zeigt, wie wirksamere Behandlungen günstiger möglich wären.
- Ivan Tomka (Blacklight Analytics) erklärt, wie Datenanalysen und Preistransparenz die Interessen der Prämienzahlenden schützen können.
- Annina Hess-Cabalzar (Präsidentin Akademie Menschenmedizin) beleuchtet, wie Zweitmeinungen Kosten sparen können.
- Andreas Kistler (Chefarzt Kantonsspital Frauenfeld) analysiert die Ursachen der Kostenexplosion.
- Tobias Müller (Dozent Berner Fachhochschule) vergleicht internationale Modelle – und erklärt, was wir davon lernen können.
Workshops zu Arztrechnungen und zum grauen Star
Neben den Referaten bieten wir praxisnahe Workshops für Leserinnen und Leser:
- Lernen Sie, wie Sie Ihre Arztrechnungen prüfen können. Was bedeuten die Abkürzungen? Worauf müssen Sie achten?
- Was Sie tun sollten, wenn bei Ihnen ein grauer Star diagnostiziert wird. Ist das Laserverfahren eine sinnvolle Alternative? Braucht es «Komfort-Linsen»? Und haben diese auch Nachteile?
Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz – die Teilnehmerzahl ist begrenzt:
Die Krankenkassenprämien steigen ungebremst. Das liegt auch daran, dass die Entscheidungen über Preise und Tarife im Gesundheitswesen hinter verschlossenen Türen fallen. Dort sitzen Krankenkassenvertreter, Ärzte- und Spitalverbände – aber nicht die Menschen, die die Rechnung zahlen. Also wir alle.
Der Beobachter will das ändern. Deshalb lancieren wir eine Petition mit einer einfachen, aber entscheidenden Forderung: Prämienzahlende an den Verhandlungstisch!
Dafür braucht es Ihre Unterstützung. Unterschreiben Sie die Petition, motivieren Sie auch Freundinnen und Freunde, Bekannte, Kollegen und Nachbarn mitzumachen. Machen Sie nicht die Faust im Sack. Handeln Sie. Gemeinsam mit uns. Jede einzelne Unterschrift ist ein Signal an Politik und Tarifpartner: Wir lassen uns nicht länger ausschliessen. Zusammen können wir Druck aufbauen – für mehr Fairness, mehr Transparenz und ein Gesundheitswesen, das sich alle leisten können.
Gegen diesen Anstieg braucht es jetzt Ihre Unterschrift: