«Heute kiffe ich viel bewusster», erzählt Berger. Er konsumiert gern am Wochenende, selten auch während der Woche am Abend. «Wenn ich Lust habe, was Chilliges zu rauchen, nehme ich Gras mit 9 Prozent THC. Wenn es stärker sein soll, konsumiere ich das mit 20 Prozent.»