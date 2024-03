Das wilde Kratzen tritt gern dort auf, wo Leute sich aufs gleiche Sofa setzen, die Hände am selben Tuch trocknen oder Kinder die Köpfe zusammenstecken. Jüngst infizierten sich zwei Rekruten in einer Kaserne in Gossau SG mit Krätze Hochansteckend Krätze bei Kindern – oft zu spät bemerkt , Schüler an einer Thurgauer Primarschule waren betroffen, und auch Kleinkinder in Zürcher Kitas juckte es.