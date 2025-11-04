Niklas Bürki, ein Informatiker und zweifacher Vater, führte im Baselbiet ein scheinbar gewöhnliches Leben. Dann kamen ein Burn-out – und der Rücken. Niklas und seine Frau Daniela – beide heissen eigentlich anders – setzen sich an den Küchentisch. Darauf Papiertaschentücher und eine Plastiktüte mit Morphinampullen. Dann erzählen sie von ihrem Leidensweg.