Im neusten Bericht vom 2. Dezember 2024 wird der Fall einer Assistenzärztin beschrieben, die an einem Wochenende 32 Stunden am Stück arbeitete. Hinzu kommen weitere «gravierende Verstösse» gegen das Arbeitsgesetz. Der vorherige Bericht vom 31. Oktober 2023 zählte über 3000 Verstösse für die Jahre 2022 und 2023 auf. Was überlange Schichten bedeuten, schildert eine betroffene Person so: «Wir haben uns für eine Stunde auf den Operationstisch gelegt, bevor es weiterging.»