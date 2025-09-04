«Der Mensch ist dafür gemacht, anderen Menschen zu helfen», sagte Andreas Kalcker kürzlich in einem Interview mit einem französischen Magazin, das mitunter Verschwörungstheorien und parawissenschaftliche Thesen verbreitet. In demütigem Ton ergänzt Kalcker, der sich selbst mal als Biophysiker, mal als Doktor bezeichnet, obwohl er weder das eine noch das andere ist: «Meine Rolle ist nicht, etwas zu promoten, sondern Dinge herauszufinden und sie bekannt zu machen.»