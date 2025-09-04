Shop der Apotheke Zur Rose verkaufte gefährliches Chlordioxid
Andreas Kalcker preist Chlordioxid als Heilmittel an – trotz Warnungen. Recherchen zeigen: Die Chemikalie wurde auch über den Online-Shop der Apotheke Zur Rose verkauft. Wie kam es dazu?
«Der Mensch ist dafür gemacht, anderen Menschen zu helfen», sagte Andreas Kalcker kürzlich in einem Interview mit einem französischen Magazin, das mitunter Verschwörungstheorien und parawissenschaftliche Thesen verbreitet. In demütigem Ton ergänzt Kalcker, der sich selbst mal als Biophysiker, mal als Doktor bezeichnet, obwohl er weder das eine noch das andere ist: «Meine Rolle ist nicht, etwas zu promoten, sondern Dinge herauszufinden und sie bekannt zu machen.»
Mit der Einschätzung zur Vermarktung von Chlordioxid dürfte er recht haben. Fällt sein Name irgendwo, ist seit der Corona-Pandemie vielen klar, wofür er steht: Der gebürtige Deutsche – seit gut einem Jahrzehnt in der Schweiz wohnhaft – propagiert Chlordioxid seit langem als Heilmittel, ist seit Jahren eine zentrale Figur in der Szene. Die Chemikalie kuriere Krankheiten wie Krebs, Fibromyalgie oder auch Autismus. Dabei warnen Gesundheitsbehörden weltweit davor, die ätzende Flüssigkeit einzunehmen oder anderweitig als Heilmittel zu benützen.
Chlordioxid mit Andreas Kalcker beworben
Das kümmert Kalcker bisher wenig. Gegenüber dem Beobachter bekräftigte er 2021 seine Überzeugung, dass Chlordioxid heile: «Weil ein Medikament in der Schweiz (noch) nicht zugelassen ist, bedeutet das nicht, dass dieses Medikament nicht wirksam ist», schrieb er in einer Stellungnahme. Er habe für seine Arbeit der therapeutischen Anwendungen von Chlordioxid zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
Diese Überzeugungen verbreitet er auch weiter in Büchern und an Vorträgen. Eines der jüngsten Beispiele: An der «Truth Seekers Conference» im US-Bundesstaat Florida Anfang Mai war er der Star unter den 50 Rednerinnen und Rednern. Die zweitägige Konferenz fand im Trump National Doral Resort in Miami statt, einem Golfresort, das US-Präsident Donald Trump gehört.
Wie gut Kalckers Marketing funktioniert, zeigt sich beim Blick auf die Website des kleinen Online-Drogerieshops Sanasis in Sissach BL. Dort wird Chlordioxid als Hilfsmittel zur Trinkwasseraufbereitung angeboten – mit vielsagenden Ergänzungen: «Bekannt vor allem durch den Entwickler Andreas Ludwig Kalcker» und «Wer mit CDL Tropfen vertraut ist, schätzt ihre spezielle Wirkung». Wer weiter im Shop stöberte, konnte sich mit einem «Praxisbuch» gleich das vermeintliche Wissen zur «vorbeugenden und heilenden» Wirkung von Chlordioxid bestellen.
Zur Rose verkaufte CDL der umstrittenen Firma
Doch warum ist es überhaupt relevant, wenn ein kleiner Importeur eine Chemikalie mit dem Hinweis auf Andreas Kalcker feilbietet, den Star der Chlordioxid-Szene? Weil CDS/CDL – so die Abkürzung für Chlordioxid-Lösung – bis vor kurzem auch im Online-Shop der schweizweit tätigen Apotheke Zur Rose verkauft wurde. Auch wenn dort der Hinweis auf Andreas Kalcker fehlte.
Doch Personen, die diesem Heilsversprechen Glauben schenken, dürften im Produkt des Importeurs Sanasis jene Chemikalie wiedererkennen, die sie für ihre «Therapie» benötigen. Denn gemäss Informationen aus Anwenderkreisen von Chlordioxid eignen sich nicht alle Produkte dafür, es brauche einen gewissen Reinheitsgrad.
Der Beobachter bat die schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic um eine Stellungnahme zum Fall. Mediensprecher Alex Josty sagt, grundsätzlich bewerbe Sanasis das CDS korrekt als zugelassenes Biozid zur Wasseraufbereitung. «Dass die Firma zusätzlich ein Buch verkauft, das Heilsversprechen macht, und dieses bei einer Suche nach dem Begriff ‹Chlordioxid› angezeigt wird, deutet aber darauf hin, dass das Heilmittelgesetz bewusst umgangen wird», ergänzt er. Swissmedic prüfe den Fall und werde ihn gegebenenfalls an die zuständigen Behörden weiterleiten.
Als der Beobachter die Apotheke Zur Rose damit konfrontiert, stoppt sie den Verkauf von Chlordioxid umgehend. Dennoch sieht sich die Frauenfelder Online-Apotheke, die seit 2023 zur Migros gehört, nicht in der Verantwortung: Das Produkt sei von einem Drittanbieter auf ihrem Online-Marktplatz zum Verkauf angeboten worden. «Dieser Händler ist selbst dafür verantwortlich, dass die Produkte den gesetzlichen Vorgaben entsprechen», schreibt der Zur-Rose-Mediensprecher.
Zur Rose kann bestraft werden bei Vergehen
Das schätzen Swissmedic, die zuständige Thurgauer Kantonsapothekerin und der Kantonschemiker allerdings anders ein. Swissmedic-Mediensprecher Josty sagt, die Überprüfung des Falls liege beim Kanton Thurgau. «Grundsätzlich ist aber der Eigentümer der Website für die Aussagen im Shop verantwortlich.» Ins selbe Horn bläst der Thurgauer Kantonschemiker: Zwar könne der Zur-Rose-Shop Drittanbieter vertraglich verpflichten, das Gesetz einzuhalten. «Für den Seiteninhalt bleibt jedoch der Shopbetreiber verantwortlich und wird bei Verstössen von uns belangt.»
Und was sagt Importeur Sanasis zum Vorwurf, dass er Chlordioxid mit dem Hinweis auf Andreas Kalcker verkauft – und mit dem Buch möglicherweise ein illegales Heilsversprechen propagiert? In einer ersten Sprachnachricht spricht der Geschäftsführer von einem «Missverständnis». Er gehe davon aus, dass seine Produkte verwechselt und nicht ganz verstanden würden.
Als der Beobachter nachdoppelt, schreibt er, die Chlordioxid-Lösung werde korrekt als Biozid angeboten, die Angaben entsprächen der Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit. Auf weitere Fragen geht er nicht ein. Doch gleichentags verschwindet das «CDS-Praxisbuch» aus seinem Shop – vermutlich ist der Sanasis-Geschäftsführer in der Zwischenzeit bereits von den Behörden kontaktiert worden.
