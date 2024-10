Gute Nachrichten für wechselwillige Rauchende also. Was aber ist mit denjenigen, die neu einsteigen?

Vapes sind ein sehr junges Phänomen, und die Konsumierenden sind in den meisten Fällen ebenfalls sehr jung und noch gesund. Aber solange Nikotin nicht in ultrareiner Form auf eine nicht schädliche Art verabreicht wird, besteht immer die Möglichkeit, dass es körperliche Schäden gibt. Wenn ich mir einen Nikotinbeutel unter die Oberlippe schiebe, habe ich einen direkten Kontakt zur Mundschleimhaut. Das müssen wir untersuchen. Bei den Vapes müssen wir auch schauen, was alles im Aerosol enthalten ist und wie dieses auf den menschlichen Körper über längere Zeit wirkt. Der Blick in die Kristallkugel ist also schwierig.