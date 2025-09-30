Im Jahr 2020 stirbt der Vater. Die Mutter zieht ins Pflegeheim. Sie bittet die Tochter, die Teppiche zu verkaufen. Vera Kurtz, die tatsächlich anders heisst, ist unter Zeitdruck. Die Wohnung muss rasch geräumt werden. «Ich wollte die Teppiche nicht einfach ins Brockenhaus abschieben.» Sie sucht nach einem Auktionshaus. Und findet das Auktionshaus Steiger im St. Galler Rheintal.