Würden wir nicht auch reinfallen?

Die Moral der Geschichte sei, so die Jury weiter: Ja, Marcel Bräuchi habe vieles falsch gemacht. Aber Hand aufs Herz, wären wir vor einem solchen Reinfall gefeit? Und vielleicht bewahre die Lektüre über das Schicksal eines Einzelnen ja sogar viele andere Konsumentinnen und Konsumenten vor grösserem Schaden. «Journalismus, der so konkret und direkt beschreibt, was ist, und erst noch nachhaltig wirkt, gehört ausgezeichnet», so das Fazit der Medienpreis-Jury.