Fälschung amtlicher Wertzeichen

Inwiefern Kofmehl gegen eine Strafnorm verstossen haben soll, ist ihm nicht klar. Bei der Einvernahme durch die Polizei wurde ihm vorgeworfen, es gehe um den Tatbestand der Fälschung amtlicher Wertzeichen. Dieser Artikel des Strafgesetzbuchs stellt unter Strafe, wer «amtliche Wertzeichen, namentlich Postmarken, Stempel- oder Gebührenmarken, fälscht oder verfälscht, um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden».