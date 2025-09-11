Mache ich mich strafbar, wenn ich gefälschte Ware bestelle?

Man macht sich nur strafbar, wenn man gefälschte Ware bestellt, um sie gewerblich weiterzuverkaufen. Auf Social Media tummeln sich zum Beispiel sogenannte Reseller. Wenn sie erwischt werden, droht ihnen eine saftige Strafe: bis zu fünf Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu einer Million Franken. Wenn man eine Tasche für den privaten Gebrauch in die Schweiz einführt, macht man sich nicht strafbar. Aber: Mit dem Import verletzt man das Markenschutz- und Designgesetz – er ist also auch für Privatpersonen verboten. Deshalb können die Markeninhaber Ersatz für den finanziellen Schaden verlangen, der ihnen durch das Einführen entstanden ist.