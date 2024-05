Die Zahlen steigen bedrohlich an: Im zweiten Halbjahr 2023 wurden dem Bundesamt für Cybersicherheit 30’331 Vorfälle gemeldet – fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2022 (16’951). Im gesamten Jahr 2023 wurden fast 49’380 Meldungen registriert, 2020 waren es erst knapp 11’000 Fälle.



Jetzt zeigt eine Auswertung des Bundes: Die allermeisten Cybervorfälle fallen in den Bereich Internetbetrug. Besonders aktiv waren die Kriminellen im zweiten Halbjahr 2023 im Oktober. Über Wochen hinweg meldeten sich jeweils über 1000 Betroffene beim zuständigen Bundesamt, weil sie von einem Betrugsversuch betroffen waren.