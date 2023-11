So passiert ist dies Klaus Widmer, der hier allerdings nicht mit seinem richtigen Namen auftreten will. Am Telefon stimmt er der Vertragsverlängerung zu. Als er sich nach dem Anruf über die Büroklammer AG im Internet schlaumacht, entdeckt er: Die Firma gibt es seit über zwei Jahren nicht mehr. Im Juni 2021 wurde das Unternehmen gemäss Handelsregister aufgelöst.