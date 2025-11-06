Verlag räumt Probleme ein

Das Buch ist beim deutschen Selfpublishing-Verlag Tredition erschienen. Auf Anfrage des Beobachters erklärte man dort, die inhaltliche Verantwortung liege grundsätzlich bei den Autorinnen und Autoren selbst.



Gleichzeitig räumt der Verlag Probleme mit künstlicher Intelligenz ein: «In den vergangenen ein bis zwei Jahren beobachteten wir eine regelrechte Flut an Veröffentlichungen, die ganz oder teilweise mit Unterstützung von KI erstellt wurden.» Autoren seien zwar verpflichtet, dies zu kennzeichnen, «leider halten sich jedoch nicht alle daran».



Man sei für den Hinweis dankbar. Als Konsequenz habe man entschieden, den Titel aus dem Verkauf zu nehmen und den Vorgang intern zu prüfen.