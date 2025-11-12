«Ich mag die kleineren Lokale lieber. Darum war das Volkshaus eine Art Trost für die lange Wartezeit», so Baumann, der eigentlich anders heisst. Aber auch diese Vorfreude wurde getrübt, als der Veranstalter das Konzert wieder an einen anderen Ort verschob. Und dann kam die Kirsche auf dem Pustekuchen: Das Konzert findet auch im November nicht statt – das neue Datum sei noch unbekannt und werde so rasch wie möglich mitgeteilt, heisst es auf der Website von Ticketcorner.