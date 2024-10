Die Rechte der Passagiere

Was können Kundinnen und Kunden in solchen Fällen tun? Einiges, besagt die europäische Fluggastverordnung. Sie gilt für alle Airlines, die von einem Schweizer oder einem EU-Flughafen starten, sowie für alle Flüge, die in der Schweiz oder in der EU ankommen und von einer Fluggesellschaft dieser Länder durchgeführt werden.