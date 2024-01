Druck bei der Arbeit, Beziehungskrise, die Sonne haben Sie zum letzten Mal im Oktober gesehen – zum Glück stehen bald die langersehnten Skiferien an. In den Bergen werden Sie hoffentlich die Sonne wieder einmal zu Gesicht bekommen. Doch in Grindelwald, wo Sie hinfahren, schneit es just in Ihren Ferien dermassen, dass die Skischuhe die ganze Woche im Skischuh-Stall bleiben.