Der Süssstoff Aspartam steht in der Kritik. Er ist in vielen diät- oder kalorienreduzierten Lebensmitteln enthalten – etwa in Süssgetränken wie Coca-Cola light, in Light-Joghurts, vielen Kaugummis. Er kommt weltweit in insgesamt 6000 Lebensmitteln vor. Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Süssstoff 2023 als «potenziell krebserregend» eingestuft.