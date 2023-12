Fleisch, das nicht am Tier, sondern im Reagenzglas gezüchtet wurde: Wie finden Sie diese Idee? Unheimlich? Grusig? Damit sind Sie nicht allein. Weltweit tüfteln etliche Unternehmen am Fleisch aus dem Labor. In der Schweiz ist das etwa Mirai Foods aus Wädenswil. Prognosen gehen davon aus, dass wir 2030 solche Produkte wie Steak oder Burger aus dem Labor in Schweizer Supermärkten vorfinden dürften.



Allerdings machen die Konsumentinnen und Konsumenten da noch nicht ganz mit. In einer Umfrage des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) gaben 65 Prozent der Befragten an, dass es für sie eher unwahrscheinlich sei, dass sie diese Produkte probieren würden. Sie sind mit ihrer Haltung deutlich skeptischer als Konsumentinnen und Konsumenten anderer Länder.