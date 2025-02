MOSH statt Cadmium und Blei

Auch bei den Inhaltsstoffen gab es Minuspunkte. Die getestete Tafel «Lindt Excellence Edelbitter Mild 70%» wies laut «Öko-Test» einen erhöhten Wert an den Mineralölbestandteilen MOSH/MOSH-Analoge auf, was in diesem Bereich zur Note «befriedigend» führte. Diese Chemikalien können sich im menschlichen Fettgewebe sowie in manchen Organen anreichern und stehen im Verdacht, möglicherweise Krebs zu begünstigen.