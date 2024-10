Postgeheimnis werde nicht verletzt

Im Sommer 2022 teilte die Post mit, dass Sympany und Assura in einigen Filialen eigene Beratungsstellen in Betrieb nähmen. Zudem würden Postmitarbeitende «interessierten Kundinnen und Kunden» einen Termin vermitteln. Das sei der Fall, wenn sich die Kundschaft in einem «spezifischen Lebensereignis» wie «Umzug», «Heirat und Familie» oder «längere Auslandsreisen» befinde oder Interesse am Angebot zeige.