1625 Dollar statt 1199 Dollar

Berechnet man die Preise aller Komponenten mit den neuen Importzöllen des jeweiligen Herstellerlandes, so müsste Apple für das Material eines iPhones künftig Zollgebühren von 172 Dollar zahlen. Der Einkaufspreis für ein in den USA produziertes iPhone würde damit neu bei 650 Dollar liegen. In diesem Preis wären die Kosten von 57 Dollar für die Endmontage inbegriffen. So viel zahlt Apple laut TD Cowen aktuell für die Montage in China. Wie hoch die Montagekosten in den USA ausfallen würden, ist bislang unklar.