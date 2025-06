Ein Vergleich der Ombudscom-Statistik mit den Marktdaten des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) relativiert allerdings die zusätzlichen Beschwerden bei Swisscom. Sie hat rund 54 Prozent aller Abonnements in der Schweiz und ist somit klar Marktführerin. Sunrise hat rund 24 Prozent der Kundinnen und Kunden, dann kommt Salt mit gut 17 Prozent. Sunrise hat also nicht halb so viele Kundinnen wie Swisscom und doch in mehr als doppelt so vielen Schlichtungsverfahren mit der Ombudscom zu tun.