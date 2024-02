Platz 1: Ware zu spät, Garantie abgelehnt, Ärger mit Partnervermittler

Online bestellt, aber das Produkt nicht erhalten

Bei der Bestellung hiess es: «lieferbar in einer Woche», doch das war vor Monaten. Bezahlt hat man schon lange. Mühsam – was gilt nun rechtlich? Was in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) steht. Viele Verkäufer schreiben darin, dass Lieferzeiten nicht verbindlich seien. Oder gewähren erst nach einer bestimmten Zeit, oft nach 30 Tagen, ein Recht auf Rücktritt vom Kauf. Falls in den AGB nichts steht, kommt das Gesetz zum Zug. Demnach muss die Kundschaft nach Ablauf eines fixen Liefertermins eine Nachfrist zur Lieferung setzen, bevor sie vom Kauf zurücktreten kann. Bei nur ungefähren Terminen muss man den Shop zuerst noch mahnen und dann eine Nachfrist setzen.