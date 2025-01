Huhn oder Ei?

Die Tierschützer greifen Migros-Chef Irminger auch direkt für seine Aussage an, die Abkehr von früheren Nachhaltigkeitszielen habe damit zu tun, dass man die Leute nicht «erziehen» wolle, sondern verkaufe, was nachgefragt sei. Diese Annahme sei realitätsfern, so die NGOs. «Menschen greifen zu Produkten, die attraktiv und günstig sind – auch wenn sie sich damit selbst oder anderen schaden.»