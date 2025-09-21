Indem wir lesen, erschaffen wir Welten, wo vorher nichts war. Fantasie kennt kein Produktionsbudget, keine beschränkte Screentime. Alles ist möglich, wenn wir es denken können. Und alles, was es dafür braucht, ist ein gutes Buch. Natürlich geht das Abendland nicht unter, wenn niemand mehr liest. Bloss wird das Leben darin schrecklich langweilig.