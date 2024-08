Ein bisschen erschrocken sei er schon, sagt der Mann aus Seengen AG gegenüber Argovia Today. Als er in einer Aprilnacht den Vorhang in seinem Wohnzimmer zog, blickte er auf eine Riesenspinne an der Wand. Gelb-braun gemustert, ein dicker Bauch, mit Beinen fast so gross wie eine Espresso-Untertasse. «Das ist doch nicht normal?!»