Vereinfacht gesagt: Das Gericht will, dass zuerst festgestellt wird, wie gross der Kuchen ist, den es zu verteilen gibt. Der Bund hingegen sagt nur, was er zu essen plant. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber genau das im letztjährigen Urteil kritisiert und festgehalten, dass so kein wirksamer Rechtsrahmen in Bezug auf den Klimaschutz geschaffen werden kann.