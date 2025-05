Mit der Motion will das Parlament, dass der Bundesrat das Gericht an seine Kernaufgaben erinnert. Er hat jetzt den Auftrag, ein Zusatzprotokoll zur EMRK anzustreben. Was sind die Chancen, dass so etwas gelingt?

Es gibt verschiedene Zusatzprotokolle zur EMRK, aber die haben eigentlich immer dazu geführt, dass der Schutz der Menschenrechte ausgebaut worden ist, und nicht, dass man den Schutz reduziert hat. Das wäre ein Novum. Der Weg dorthin ist ein langer, ein komplizierter, ein steiniger. Ein Zusatzprotokoll kann erst in Kraft treten, wenn sämtliche 46 Mitgliedstaaten es ratifiziert haben. Das ist also nicht von heute auf morgen machbar.