So geschehen in Indien in den 1990ern. Dort schrumpfte die Geierpopulation um über 95 Prozent, weil Diclofenac in der Tiermedizin eingesetzt worden war und die Vögel sich von belasteten Kadavern ernährten. Seit 2006 ist der Einsatz der Substanz bei Tieren in Asien deshalb verboten – wie in der Schweiz.