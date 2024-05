In Flawil SG haben Regen und Hagel am Donnerstag die Strassen überflutet. Innert knapp zwei Stunden fielen fast 60 Millimeter Regen. Laut «SRF Meteo» entspricht dies rund der Hälfte der durchschnittlichen Niederschlagsmenge im Monat Mai.



Strassen verwandelten sich in Bäche. Das Wasser drang in mehrere Häuser ein und überflutete Kellerabteile, wie die Kantonspolizei St. Gallen dem «St. Galler Tagblatt» bestätigte. Auch ein Schacht habe sich mit Hagelkörnern gefüllt. «Das habe ich noch nie erlebt», berichtet ein Anwohner gegenüber der Zeitung. «Unser Keller war voll mit Wasser, der Fensterschacht füllte sich mit Hagelkörnern, und durch einen Schacht im Boden hat es Wasser in den Keller gepresst.» Einen Teil habe er selbst putzen können.