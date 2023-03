Auch wenn Italien dereinst wieder Dublin-Flüchtlinge aufnimmt – die Schweizerische Flüchtlingshilfe fordert, dass die Schweiz künftig von Überstellungen ins Nachbarland absieht. Die Zustände seien schlicht zu prekär. «Staaten, die Asylsuchende in andere Länder zurückschicken, haben diesen Menschen gegenüber eine Verantwortung», sagt Adriana Romer, Juristin und Italien-Expertin bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. «Es geht nicht an, sie wissentlich in unwürdige Zustände abzuschieben. Wollen wir wirklich Leute zurück in eine Situation von Elend und Not schicken? Zum Beispiel eine Frau mit kleinem Kind in die Obdachlosigkeit?» Von der Regierung Meloni erwarte man dieses Jahr zudem weitere Verschärfungen. Diese Tendenz habe sich jüngst bereits bei den Seenotrettungen gezeigt.