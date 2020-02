Circ-Angestellte bestätigen, Anfang Februar von der LMTS Switzerland AG die Kündigung Kündigung Was der Arbeitgeber darf – und was nicht erhalten zu haben. Die LMTS betreibt das Circ-Geschäft in der Schweiz. 34 Mitarbeitende würden entlassen, heisst es in einem Schreiben von Verwaltungsratspräsident Torge Barkholtz an die Belegschaft. Von den Entlassungen nicht betroffen seien zwei Manager, einer von ihnen ist Barkholtz selber.