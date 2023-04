«Hat der Mann, der am 31. Januar 2023 in einem SBB-Zug einen Herzstillstand erlitt, überlebt?» Diese Frage stellt sich Timo Gierisch noch heute. «Ich fuhr mit dem IC1 um 12.20 Uhr von Lausanne ab. Fünf Minuten später kam die Durchsage: Medizinisch geschultes Personal solle bitte zu einem bestimmten Waggon kommen.»



Gierisch, der Sozialpädagogik auf dem zweiten Bildungsweg studiert, hat eine medizinische Erstausbildung. Er habe sich sofort zu dem Waggon begeben. Dort versuchte eine junge Ärztin bereits, einen Mann zu reanimieren. «Einen Defibrillator gab es laut Zugpersonal im ganzen Zug nicht. Auch nicht im nächsten Bahnhof, in Palézieux, wo der Zug rund zehn Minuten später wegen des Notfalls ausserordentlich anhielt», sagt Gierisch.