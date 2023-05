Diese Erfahrung machte Markus M. (Name der Redaktion bekannt). Seit Dezember ist er Mieter in einer Neubausiedlung der Gemeinnützigen Gesellschaft von Neumünster (GGN) in Zürich. Eigentlich ist der 51-Jährige in einer komfortablen Lage: Die Stiftung hat die nötige Grundinstallation gleich beim Bau in die Mauern eingelassen.