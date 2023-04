Jetzt stehen sie wieder. Aktuell am Gotthard, bei den Verladestationen in Kandersteg und Klosters-Selfranga oder am Grenzübergang Chiasso. Und ab Osterdienstag wieder am Brüttiseller Kreuz, vor dem Gubrist-Tunnel oder beim Berner Wankdorf. Heerscharen von motorisierten Mitbürgerinnen und -bürgern, die an Feiertagen das wiederholen, was sie schon in ihrem normalen Leben täglich praktizieren: im Stau stehen.



Bloss brummt bei Herrn und Frau Schweizers meist gehasstem (und selbst verschuldetem) Zeitvertreib nicht mehr zwingend der Benzinmotor. Zu hören ist in vielen Autos bestenfalls noch das diskrete Surren der Klimaanlage, denn der Trend im Fahrzeugmarkt ist klar: Knapp 18 Prozent aller verkauften Neuwagen hatten 2022 einen vollelektrischen Antrieb, weitere acht Prozent waren sogenannte Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit externer Lademöglichkeit. Die Tendenz: rasant steigend. 2022 fuhren fast achtmal mehr elektrisch betriebene Autos auf Schweizer Strassen als fünf Jahre zuvor.