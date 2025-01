Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Terminationexperts mit Sitz in Amsterdam können nur auf Niederländisch heruntergeladen werden. Die Website macht keinen seriösen Eindruck, da einige Antworten in den Q&A falsch oder unvollständig sind. Bei Trustpilot beklagen sich mehrere Kundinnen und Kunden darüber, sie hätten den Dienstleister weder telefonisch noch per Mail erreicht. Zudem habe man zwar eine Rechnung erhalten. Das fragliche Abo laufe aber weiter.