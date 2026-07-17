Eine Million weg – wie ein Rentner auf eine Betrugsmasche hereinfällt
Mit falschen Geschichten über Scheidung, Krankheit und Schulden erschleicht eine Frau 1,08 Millionen Euro von einem Zürcher Rentner. Sie sitzt nun im Gefängnis. Der Rentner ist finanziell ruiniert.
Ein Rentner aus Zürich wurde zwischen 2011 und 2016 Opfer eines millionenschweren Betrugs. Eine Bekannte ergaunerte 1,08 Millionen Euro von ihm. Sie erzählte ihm Lügen über Scheidung, Suizid und Schulden. Nun wurde sie zu 30 Monaten Haft verurteilt. Das Geld ist bis heute spurlos verschwunden und der Rentner ruiniert.
«Eine Million weg. Wie ein Rentner auf eine dreiste Betrugsmasche hereinfällt.» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autorin Katharina Siegrist und Rechtsexpertin Norina Meyer über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
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