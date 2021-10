Laut dem Obsan-Bericht liegt der grösste Bedarf bei den gut ausgebildeten diplomierten Pflegefachpersonen und Pflegeexpertinnen. Wenn in einer Station der Anteil der diplomierten Pflegefachpersonen auf unter 75 bis 80 Prozent sinkt, wird es gefährlich und endet im schlimmsten Fall tödlich. Und anders, als oft behauptet, könnten mit mehr gut ausgebildetem Personal Gesundheitskosten eingespart werden. So konnte eine Studie von Pflegewissenschaftler Michael Simon kürzlich aufzeigen, dass sich mit genügend gut ausgebildetem Personal in den Spitälern jährlich 357 Millionen Franken sparen liessen.

Die Rechnung ist einfach: Wenn es zu wenig Fachpersonal gibt, kommt es zu mehr unerwünschten Ereignissen Pflegerinnen klagen an Krank gespart . Und unerwünschte Ereignisse verursachen eine längere Liegedauer. Das kostet. Das gilt auch in der Langzeitpflege. Dort könnten mit mehr Personal und deswegen weniger unnötigen Spitaleintritten fast 100 Millionen Franken vermieden werden. In der Spitex und der ambulanten Versorgung betragen die Einsparungen sogar 1,5 Milliarden Franken im Jahr.

Auch wenn der Abstimmungstext explizit die Diplompflege erwähnt, hat die Initiative aber zum Ziel, die Arbeitsbedingungen aller Pflegefachpersonen zu verbessern.