In Sachen Vaterschaftsurlaub ist die Schweiz ein Nachzügler – fast alle europäischen Länder haben ihn in der einen oder anderen Form. Zum Teil wird er nun in der Europäischen Union ausgebaut, denn eine neue Richtlinie sieht vor, dass alle EU-Staaten in den nächsten beiden Jahren einen «gut bezahlten Vaterschaftsurlaub» einführen. Er muss mindestens zehn Arbeitstage dauern und die Vergütung mindestens auf dem Niveau des Krankentaggelds sein.